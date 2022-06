G7: Macron parle sécurité énergétique avec le directeur de l'AIE

GARMISCH-PARTENKIRCHEN, Allemagne (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu lundi, en marge du sommet du G7 en Allemagne, avec le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) des "possibilités de renforcer la coordination entre producteurs et consommateurs d'énergie, afin d'assurer un marché plus équilibré", rapporte la présidence française dans un communiqué.

L'entretien avec Fatih Birol a porté sur la situation énergétique internationale et les enjeux de neutralité carbone à horizon 2050, sur fond de guerre en Ukraine.

"Dans ce contexte d'instabilité, le président de la République et le Dr Birol ont échangé sur les possibilités de renforcer la coordination entre producteurs et consommateurs d'énergie, afin d'assurer un marché plus équilibré, stable et transparent", indique l'Elysée.

L'objectif est de nous prémunir "contre les fortes hausses de prix qui déstabilisent nos économies et touchent nos ménages et nos industries", ajoute le communiqué.

