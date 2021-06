G7-Macron se réjouit auprès de Biden du "retour" des Etats-Unis

CARBIS BAY, Angleterre, 12 juin (Reuters) - Emmanuel Macron s'est réjoui samedi lors d'une rencontre bilatérale avec Joe Biden en marge du G7 en Angleterre que les Etats-Unis soient redevenus un partenaire coopératif au sein des démocraties occidentales.

Les remarques du présidents français font écho à celles du Premier ministre britannique Boris Johnson qui a qualifié jeudi l'arrivée de Joe Biden "d'un grand bol d'air frais".

Ni Emmanuel Macron, ni Boris Johnson n'ont dressé de parallèle explicite entre Joe Biden et Donald Trump, mais les deux chefs d'Etat ont loué le ton coopératif du nouveau président américain. Des représentants des deux gouvernements ont par ailleurs fait savoir qu'ils étaient soulagés du départ de Donald Trump, lequel choquait et déroutait parfois ses alliés européens.

A la question de savoir si les Etats-Unis étaient "de retour", le président américain s'est tourné vers son homologue français en jugeant qu'il lui revenait de répondre.

"Oui, assurément", a dit Emmanuel Macron.

"C'est super d'avoir un président des Etats-Unis qui fait partie du club et très désireux de coopérer", a poursuivi le président de la République. "Ce que vous démontrez, c'est que le leadership, c'est le partenariat."

Joe Biden a abondé dans le même sens.

"Je l'ai dit avant, les Etats-Unis sont de retour", a-t-il dit. "Les choses vont bien, je pense, et nous sommes, comme nous le disons aux Etats-Unis, sur la même longueur d'onde".

Joe Biden a ajouté que les Etats-Unis croyaient fermement à la cohésion de l'alliance militaire de l'OTAN et a exprimé son soutient à l'Union européenne - cible de beaucoup de critiques de la part de Donald Trump durant son mandat de 2017 à 2021.

"Je pense que l'Union européenne est une entité incroyablement forte et dynamique. Cela provient surtout de la capacité des pays d'Europe de l'ouest à, non seulement, gérer leurs problèmes économiques, mais aussi à fournir le soutien nécessaire pour l'OTAN", a ajouté le président américain. (Michel Rose et Steve Holland version française Bertrand Boucey)