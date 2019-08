G7-Merkel informée au dernier moment sur Zarif à Biarritz

BIARRITZ, 25 août (Reuters) - La chancelière allemande Angela Merkel a déclaré dimanche avoir été informée - au dernier moment - de la venue du chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif à Biarritz et a appelé à utiliser toutes les options pour résoudre le dossier du nucléaire iranien pacifiquement.

L'échange entre le ministre iranien et son homologue français Jean-Yves Le Drian constitue un évènement parallèle au sommet et non une initiative du G7, a-t-elle souligné lors d'une conférence de presse.

"Nous devons utiliser toutes les options pour tenter de résoudre le conflit iranien pacifiquement", a-t-elle ajouté dans la station balnéaire française où les dirigeants du G7 (Etats-Unis, Japon, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Canada) sont réunis jusqu'à lundi. (Andreas Rinke, Marine Pennetier pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)