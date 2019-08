G7-Vive discussion sur la Russie, pas de décision prise sur le G8-Trump

(Actualisé avec déclarations)

BIARRITZ, 25 août (Reuters) - Le président américain Donald Trump a indiqué dimanche que la question de la Russie avait fait l'objet d'une "vive discussion" entre dirigeants du G7 samedi soir à Biarritz mais qu'il ne savait pas si le pays serait finalement réintégré au G7 en 2020.

A la question de savoir si les Etats-Unis, qui présideront le G7 en 2020, allaient adresser une invitation au président russe Vladimir Poutine, le locataire de la Maison blanche a répondu : "Je ne sais pas. Nous en avons discuté. Nous avons eu une très bonne discussion sur la Russie, sur le président Poutine, une discussion vive, mais vraiment une bonne discussion".

Donald Trump s'exprimait dans la station balnéaire française aux côtés du Premier ministre britannique Boris Johnson qu'il rencontrait pour la première fois depuis son arrivée au 10 Downing Street.

La Russie a été exclue en mars 2014 du G8 - devenu depuis G7 - qui regroupe la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Canada et les Etats-Unis - après l’annexion non reconnue par la communauté internationale de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Le président américain avait jugé un peu plus tôt cette semaine "approprié" le rétablissement du format G8 avec réintégration de la Russie dès 2020.

Tout en jugeant cette évolution "pertinente", Emmanuel Macron avait pour sa part exclu un retour sans conditions qui serait selon lui une "erreur stratégique" et une consécration d'une forme d'"impunité" et jugé des avancées dans la résolution du conflit ukrainienne indispensables. (Jeff Mason et Marine Pennetier, édité par Simon Carraud)