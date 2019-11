GAM nomme un Chief operating officer recruté chez BlackRock

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GAM Investments annonce la nomination de Steve Rafferty au poste nouvellement créé de Chief operating officer (COO). Il a pris ses fonctions le 4 novembre 2019. Auparavant, Steve Rafferty a passé 16 années chez BlackRock, dernièrement en tant que COO de la division obligataire. Il était notamment responsable de l’intégrité opérationnelle de cette activité dont les actifs s’élèvent à 2 000 milliards de dollars.Steve Rafferty, comptable de formation et titulaire de la charte CFA, apporte ses vingt années d'expérience dans le secteur de la gestion d'actifs.Il est rattaché à Peter Sanderson, Chief executive officer (CEO) du groupe.Steve Rafferty est responsable de la supervision des activités courantes de GAM au niveau mondial et doit s'assurer que la société dispose de la connectivité, de la coordination et des processus opérationnels nécessaires pour atteindre ses objectifs stratégiques.