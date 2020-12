GAM Investments annonce aujourd’hui la nomination de Matt Williams au poste de Responsable des spécialistes de l’investissement en actions. Matt Williams a rejoint GAM le 1er décembre. Basé à Londres, il est placé sous la responsabilité de Greg Clerkson, Responsable de l’investissement discrétionnaire.



Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, Matt Williams sera chargé de diriger l'équipe GAM de spécialistes de l'investissement en actions. Il travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes d'investissement en actions de l'entreprise, pour articuler davantage leurs stratégies d'investissement et permettre aux clients de comprendre encore mieux l'offre de GAM sur les actions.



Cette nomination intervient dans la foulée de celles de Paras Bakrania et Davide Petrachi, respectivement Responsable des spécialistes produits chez GAM Systematic et Responsable des spécialistes produits chez GAM Investment Solutions, plus tôt cette année.



Auparavant, Matt Williams était chez BlackRock, en tant qu'administrateur et stratégiste produits sur les actions européennes. Avant cela, il a occupé divers postes dans la recherche actions, spécialisé dans le secteur des biens d'équipement, chez MF Global, HSBC et Capital Group.