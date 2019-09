GAM recrute un spécialiste crédit pour renforcer son équipe obligations mondiales

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

GAM a nommé Florian Komac au poste de gérant de portefeuille au sein de son équipe crédit mondiale. Il a rejoint GAM le 16 septembre et sera basé à Zurich. Il collaborera étroitement avec Christof Stegmann et Dorthe Nielsen. L'équipe est placée sous la responsabilité de Jack Flaherty, à New York. Avant d'intégrer GAM, Florian Komac était gérant de portefeuille spécialisé dans le crédit corporate chez AXA XL (anciennement XL Catlin) à New York.Auparavant, il était gérant de portefeuille chez Swiss Re à Zurich et à Londres, et, avant cela, analyste crédit " buy-side " chez Activest (désormais Amundi) à Munich.Matthew Beesley, Head of Investments, GAM Group, a déclaré : " Le recrutement de Florian Komac souligne l'engagement de GAM à constituer une équipe d'investissement véritablement internationale. L'équipe crédit mondial est bien placée pour tirer avantage de l'expertise obligataire de GAM à Zurich, New York et Londres. Cette offre est complétée par notre gamme Global Strategic Bond qui propose un mix des expertises de GAM dans les stratégies obligataires alternatives. "