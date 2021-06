GAM renforce son équipe à Singapour avec la nomination de Nicholas Tan

GAM Investments a annoncé la nomination de Nicholas Tan en tant que Directeur Associé. Nicholas est basé à Singapour et sera rattaché à Terence Bong, Responsable du bureau de Singapour. Dans cette nouvelle fonction, Nicholas sera responsable du développement commercial et des relations avec les clients à Singapour et dans la région de l’Asie du Sud-Est. Sa nomination, qui vient renforcer la présence locale de GAM, suit de peu celle de Terence Bong et l’ouverture d'un bureau à Singapour.



Nicholas rejoint GAM après avoir travaillé trois ans chez Capital International, au sein de l'équipe du développement commercial, en se concentrant sur les intermédiaires financiers à Singapour et en Asie du Sud-Est.



Auparavant, Nicholas était associé au développement commercial auprès des intermédiaires chez Nikko Asset Management Asia, où il était chargé des services destinés aux banques privées.



Il a débuté sa carrière en 2012 au sein de Dawe Holdings Pte, un family office multi-actifs et est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'Université nationale de Singapour et du titre de CFA.