GAM va rembourser les clients des fonds ARBF

GAM Holding AG annonce avoir reçu la totalité du produit de la vente des actifs restants dans le cadre de ses fonds d’obligations sans contrainte / de performance absolue (ARBF), conformément à l’accord annoncé le 17 avril 2019. Le gestionnaire d'actifs précise que la " vente entraînera un remboursement en moyenne de 100.5% de la valeur liquidative aux clients, par rapport aux valorisations au début de la liquidation des fonds respectifs ".Ces fonds étaient gérés par Tin Haywood, gérant star qui a été suspendu l'été dernier en raison notamment du non respect de procédures de gestion des risques.David Jacob, CEO du Groupe, a déclaré : " Nous tenons à remercier tous nos clients de la patience dont ils ont fait preuve durant tout le processus de liquidation. Nous nous concentrons pleinement sur la poursuite de la stabilisation de l'entreprise en vue de sa croissance future. Il s'agit de mener à bien notre programme de restructuration et de générer de la valeur pour nos clients et actionnaires".