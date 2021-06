GAN Assurances : Le Groupe Groupama et la CAPEB nouent un partenariat national au profit des artisans du bâtiment

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) et le Groupe Groupama mettent en commun leur savoir-faire afin de répondre aux besoins des entreprises et artisans de la branche et de les sensibiliser à la prévention des risques professionnels, avec le soutien de l'IRIS-ST (Institut de Recherche et d'Innovation en Santé et en Sécurité au Travail). Ce partenariat vient renforcer les actions déjà initiées et développées depuis plusieurs années par les entités locales de la CAPEB et les caisses régionales de Groupama.

Thierry Martel, Directeur Général du Groupe Groupama, Jean-Yves Dagès, Président du Groupe Groupama représenté par Jérôme MOY, Président de la Commission Pro Groupama, Jean-Christophe Repon, Président de la CAPEB via sa filiale BÉRANGER DÉVELOPPEMENT et David Morales, Trésorier de l'IRIS-ST signent ce jour une collaboration de 3 ans renouvelables.

Forts de leur ancrage territorial, le Groupe Groupama et la CAPEB s'associent pour faciliter les échanges et le partage de savoir-faire au niveau local, et répondre aux problématiques ainsi qu'aux enjeux de la branche.

L'axe fort du partenariat consiste à sensibiliser les acteurs du secteur aux risques professionnels et vise de ce fait à améliorer les conditions de travail. Les deux structures pourront ainsi mener des actions de prévention, portant sur la protection de l'activité professionnelle, sur la gestion du patrimoine, hors assurance des personnes, les risques routiers ou encore le risque cyber.

Par ailleurs, Groupama et la CAPEB mutualiseront leurs expertises techniques, assurantielles et juridiques au service de la profession, en tenant compte des évolutions et spécificités du secteur. Sur le plan technique et juridique, la collaboration vise à partager, par des échanges réguliers, les évolutions réglementaires qui impactent le quotidien des artisans et des petites entreprises du bâtiment.

La CAPEB se félicite de ce partenariat à l'échelle nationale avec Groupama et IRIS-ST. Il s'inscrit tout particulièrement dans une démarche engagée pour la prévention des risques professionnels. Ce partenariat est

d'une utilité majeure pour la santé et la sécurité de nos adhérents et salariés afin de les sensibiliser à ces questions de prévention et pour les conseiller au mieux sur la protection de leur activité. Les assurances professionnelles, telle que la garantie décennale, seront aussi un axe de travail.

Cet accord national est le prolongement naturel des relations étroites qui existent localement entre nos caisses régionales et les CAPEB départementales. Il s'appuie sur la force de nos deux organisations : au plus proche du terrain, elles captent les préoccupations des artisans du bâtiment. Ce partenariat favorisera l'émergence d'actions de prévention et de sécurisation au plus près de leurs besoins.