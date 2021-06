GAN Assurances : Rapport ESG Climat 2020

Ce que montre l'année 2020 c'est qu'un grand nombre de grands risques identifiés sur la planète font désormais partie de notre quotidien : le risque pandémique et ses impacts sanitaires et économiques, le cyber-risque en forte progression, et le risque climatique particulièrement prégnant pour Groupama : les dégâts liés au changement climatique sont de plus en plus importants, comme l'a montré l'épisode de gel au printemps 2021. Nous devons plus que jamais nous préparer à ces risques que nous connaissons.

La maîtrise des risques, qu'ils soient assurantiels ou financiers, passe de plus en plus par l'intégration des aléas environnementaux et sociétaux. De façon croissante, Groupama intègre, mesure et pilote les risques et opportunités liés aux problématiques environnementales, sociétales et de gouvernance des entreprises dans la gestion de ses actifs immobiliers et financiers.

La gestion financière de Groupama se donne donc un double rôle :

• Maximiser la résilience des actifs qui lui sont confiés, dans une vision de long terme, en optimisant les risques et opportunités, notamment liés à l'impact du réchauffement

climatique sur la valeur des actifs ;

• Contribuer à la construction d'une société plus durable, en finançant, au-delà de la transition énergétique, une relance post crise.