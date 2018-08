GANNETT : le chiffre d'affaires du deuxième trimestre déçoit

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Gannett a resserré sa fourchette cible de revenus pour l'année 2018, de 2,93/3,03 à 2,95/3 milliards de dollars. Sa cible d'Ebitda ajusté est, elle, désormais de 337 à 345 millions de dollars contre de 330 à 340 millions jusque-là. Au deuxième trimestre, Gannett a renoué avec les bénéfices à hauteur de 16,3 millions de dollars ou 14 cents par action. Un an plus tôt à la même époque, le groupe de médias avait essuyé une perte nette. Hors éléments exceptionnels, la maison-mère du journal USA Today affiche un bénéfice net de 31 cents par action.Son chiffre d'affaires trimestriel, pour sa part, a reculé de 5,6% pour atteindre 730,76 millions de dollars.Le consensus Zacks était de 20 cents par action et 741,4 millions de dollars de revenus.