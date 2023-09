Les acheteurs asiatiques absorberont rapidement l'augmentation de l'offre de gaz naturel liquéfié (GNL) qui arrivera sur le marché au cours des cinq prochaines années, a déclaré mercredi un cadre de Vitol, le plus grand négociant indépendant de pétrole au monde.

Les approvisionnements dans l'Ouest devraient s'améliorer au cours des prochaines années, les développeurs américains de GNL étant en passe d'approuver un volume record de nouveaux projets au cours du premier semestre de cette année.

"Ce volume supplémentaire sera absorbé très rapidement", a déclaré Pablo Galante Escobar, responsable du GNL et du gaz et de l'électricité dans la région EMEA chez Vitol.

"Je ne suis pas trop préoccupé par la quantité importante de GNL qui arrivera sur le marché au cours des cinq prochaines années", a-t-il déclaré lors de la conférence industrielle Gastech.

Malgré les inquiétudes du marché concernant le volume des décisions finales d'investissement dans les projets de GNL, avec une augmentation de l'offre en ligne jusqu'en 2027, M. Galante a déclaré qu'il n'était pas préoccupé par cette question.

"Une fois encore, grâce à la flexibilité (des échanges de cargaisons entre l'Est et l'Ouest) et aux ajustements de prix, la demande proviendra de différents marchés à long terme", a-t-il ajouté.

Vitol a envoyé environ 9 millions de tonnes de GNL en Europe l'année dernière, soit trois fois plus que le chiffre de 3 millions de tonnes prévu pour 2021, a-t-il ajouté. (Reportage de Florence Tan et Trixie Yap ; Rédaction de Tony Munroe ; Rédaction de Tom Hogue et Clarence Fernandez)