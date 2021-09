''GAY-LUSSAC MICROCAPS : Nous sommes particulièrement attentifs à la thématique du pricing-power''

Gay-Lussac Microcaps est le nouveau nom du fonds Raymond James Microcaps depuis le changement de contrôle de cette petite société de gestion qui s’appuie sur un processus d’investissement différenciant. Toujours très regardant sur la régularité de la performance des fonds et des sociétés dans lesquelles l’équipe investit, Louis de Fels revient sur les causes de la surperformance du fonds et sur les derniers choix de valeurs.







Louis de Fels, Gay-Lussac Gestion a pris son indépendance en rachetant les parts du groupe Raymond James Financial (56% de son capital) à travers un MBO. Cela occasionne- t-il des changements dans la façon de gérer le fonds ?

"Nous sommes heureux d’avoir pris notre indépendance et de détenir 100% du capital de notre société. Cela nous donne une bonne visibilité pour aller de l’avant. Cela a coïncidé avec une excellente performance des fonds que nous gérons, facilitant la dynamique de collecte qui est très bonne. Sur le compartiment des petites valeurs, notre fonds Gay-Lussac Microcaps est fermé depuis qu’il a franchit les 100 M€ d’encours et nous avons lancé dans notre Sicav Luxembourgeoise un nouveau fonds Raymond James Funds Smicrocaps, investi selon notre processus d’investissement historique dans des valeurs résolument plus européennes que Gay-Lussac Microcaps. Ces initiatives s’accompagnent d’un renforcement de l’équipe puisque nous sommes aujourd’hui 22 collaborateurs pour 1,6 milliard d’euros sous gestion."



Votre philosophie de gestion a pour objectif une performance annuelle du fonds de 7%. Celle-ci atteint déjà les 30% depuis le début de l’année, contre un indice à +22% à fin août. Cela ne va-t-il pas trop vite ?

"La hausse des petites et moyennes valeurs se fait dans des conditions saines. En effet, elle est en ligne avec l’ensemble du marché des actions et s’appuie sur une forte hausse des bénéfices par action. Cela n’était pas le cas en 2017 où l’engouement pour les small caps était lié à une forte collecte de la classe d’actifs qui forçait à investir les flux entrants. Cette année, l’effet collecte est neutre. Alors certes les multiples de valorisation en absolu sont assez élevés, mais ils le sont encore plus sur les grandes valeurs alors qu’historiquement les small caps bénéficient d’une prime de risque, surtout en période de reprise du cycle. La performance du fonds en tant que telle est le résultat de notre processus de gestion qui prouve qu’il fonctionne également en période de hausse des marchés. Structurellement surpondérés en valeurs technologiques, nous avons été portés par les bonnes nouvelles du secteur, tout en évitant les quelques mauvaises surprises. Je pense notamment à Esker, Sidetrade et aux ESN comme Aubay et SII. De plus, nous avons su sortir au printemps 2021 des valeurs cycliques achetées au début de la reprise du cycle fin 2020, comme Delfingen et Akwel, pour nous repositionner sur des valeurs de croissance visible générant des flux de trésorerie disponibles élevés et en croissance régulière. Cette thématique continue de nous porter dans un contexte de prolongement des politiques monétaires accommodantes."

Le fonds surperforme sa catégorie sur cinq ans (Source : Quantalys)