GAZ EUROPE - Les prix baissent en raison d'une demande plus faible, d'une offre robuste de GNL et de Nowegian

Les prix de gros du gaz néerlandais et britannique ont baissé mardi matin en raison d'une demande plus faible et d'une offre robuste de gaz naturel norvégien et liquéfié (GNL)

Sur le marché néerlandais, le prix day-ahead était en baisse de 12,92 euros à 119,50 euros par mégawattheure (MWh) à 0940 GMT, tandis que le contrat à un mois a baissé de 7,60 euros à 161,50 euros/MWh.

Au Royaume-Uni, le contrat day-ahead a baissé de 29,75 pence à 125 pence par therm,

L'analyste gazier de Refinitiv, Yuriy Onyshkiv, a déclaré que les perspectives des prix aujourd'hui étaient baissières en raison de la faiblesse de la demande prévue et de la bonne santé des importations norvégiennes.

"Les prévisions météorologiques à long terme autour des normes saisonnières donnent également confiance aux participants du marché alors que nous entrons plus profondément dans la saison d'hiver, lorsque les fluctuations météorologiques ont un effet majeur sur la consommation et l'équilibre du gaz", a-t-il ajouté.

La consommation résidentielle et la demande de gaz pour la production d'électricité dans le nord-ouest de l'Europe sont toutes deux en baisse, tandis que des prévisions de vent plus fortes en Grande-Bretagne ont atténué la demande de gaz pour la production d'électricité.

Les expéditions de GNL dans le nord-ouest de l'Europe ont également augmenté.

Les volumes d'importation de GNL en Europe sont à leurs niveaux saisonniers les plus élevés jamais atteints et la demande de gaz industriel s'est fortement contractée, ce qui a contribué à atténuer l'impact sur les prix de la mise hors service de Nord Stream 1, ont déclaré les analystes de Bank of America.

Cependant, les prix du gaz néerlandais day-ahead ont été en moyenne de 200 euros/MWh au cours des trois derniers mois et les analystes s'attendent à ce que ce niveau se maintienne pendant les quatre à six prochains mois dans des conditions météorologiques normales.

Sur le marché européen du carbone, le contrat de référence a augmenté de 0,45 euro pour atteindre 66,39 euros la tonne.