GAZPROM Energy : quel avenir pour la branche britannique du groupe russe ?

La branche britannique de Gazprom est-elle trop grosse pour faire faillite ? Et qu'adviendra t il des milliers de PME dont la fourniture dépend de Gazprom Energy ? Cette dernière s'est mise en vente et reçoit déjà des demandes de rupture de contrats de la part de Siemens et McDonald's notamment. Si aucun acheteur n’est trouvé, le gouvernement britannique se dit prêt à placer Gazprom Energy sous "administration spéciale", une sorte de nationalisation.

