GB: 600'000 salariés de moins en avril

Londres (awp/afp) - Environ 600'000 personnes ont perdu un emploi salarié au Royaume-Uni en avril comparé à mars à cause du confinement imposé pour lutter contre la pandémie de coronavirus, et les offres d'emploi sont à un record de faiblesse, indique mardi le Bureau national des statistiques.

En revanche le taux de chômage pour les trois mois terminés à fin avril s'élève à 3,9%, inchangé par rapport au trimestre précédent et comparé à 3,8% un an plus tôt: il ne comprend notamment pas les personnes placées en chômage partiel grâce aux aides gouvernementales au maintien de l'emploi.

"Le chiffre du chômage ne capture pas l'ampleur du ralentissement", relève la maison de recherche Capital Economics.

Ce nombre d'employés au chômage partiel et qui n'ont donc techniquement pas perdu leur emploi s'est envolé de plus de 6 millions de personnes entre fin mars et avril souligne l'ONS. Ce chiffre est monté depuis à 8,9 millions d'après les derniers chiffres du Trésor britannique. Ce dispositif sera maintenu sous forme dégressive jusqu'à fin octobre.

Le nombre d'emploi disponible pourrait encore continuer à se réduire, ajoute l'ONS dans un communiqué, soulignant que "le ralentissement de l'économie frappe à présent visiblement le marché du travail, en particulier en termes d'heures travaillées" (-8,9% sur un an).

Enfin, plus de 2,8 millions de personnes s'étaient inscrites pour bénéficier du revenu minimal à fin mai, ce qui inclut des chômeurs mais aussi des travailleurs à bas revenus.

