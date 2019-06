GB-Amber Rudd soutient Jeremy Hunt dans la course à la succession de May

10 juin (Reuters) - La ministre du Travail et des Retraites, Amber Rudd, a déclaré dimanche qu'elle soutenait Jeremy Hunt dans la course à la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique.

"Je soutiens Jeremy Hunt. Nous vivons une période difficile et nous avons besoin d'un homme d'Etat respecté que Bruxelles écoutera", écrit-elle sur Twitter.

Hunt, ancien ministre de la Santé âgé de 52 ans, a succédé à Boris Johnson à la tête du Foreign office en juillet 2018. Partisan d'un maintien dans l'Union européenne lors du référendum de 2016, il prône aujourd'hui une renégociation de l'accord de retrait - ce que Bruxelles exclut pour l'heure - et propose la formation d'une nouvelle équipe de négociateurs, englobant davantage de sensibilités, une solution qu'il tient pour le meilleur moyen d'éviter un "no deal" qui serait un "suicide politique".

VOIR AUSSI

ENCADRE Onze candidats déclarés pour succéder à Theresa May (Rama Venkat à Bangalore; Arthur Connan pour le service français)