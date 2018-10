BELFAST, 9 octobre (Reuters) - Arlene Foster, dirigeante du parti unioniste nord-irlandais DUP qui soutient au parlement le gouvernement de Theresa May, a estimé mardi qu'un accord sur le Brexit était "éminemment possible" dans les semaines à venir, mais elle a redit qu'elle n'accepterait pas de "clause de sauvegarde" (backstop) qui singularise l'Ulster du reste du Royaume-Uni.

"Il est très important, critique dirions-nous même, que l'on ne crée pas de barrières au sein du Royaume-Uni, afin que nous puissions continuer à commercer comme nous le faisons actuellement avec la Grande-Bretagne, et que la Grande-Bretagne puisse commercer de même avec nous", a dit Arlene Foster à la station BBC Radio-Ulster.

La mise en place d'une clause de sauvegarde, qui viserait à empêcher la réapparition d'une frontière physique entre la République d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord, constitue l'un des principaux points de blocage des négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Le "backstop" reviendrait à mettre en place des contrôles entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne et à créer ainsi de fait une frontière en mer d'Irlande, ce dont ni Arlene Foster ni Theresa May ne veulent. (Amanda Ferguson; Eric Faye pour le service français)