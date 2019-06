GB-Boris Johnson refuse de commenter un incident à son domicile

LONDRES, 22 juin (Reuters) - Boris Johnson, bien placé pour devenir le prochain Premier ministre britannique, a refusé samedi de s'étendre sur une visite nocturne effectuée la veille par la police à son domicile après une altercation avec sa compagne.

"Je ne crois pas que les (adhérents du Parti conservateur) veulent entendre ce genre de choses, à moins que je ne me trompe", a déclaré Johnson lors d'un meeting à Birmingham, sous les applaudissements. "Je pense qu'ils veulent entendre quels sont mes projets pour le pays et pour mon parti."

Une voisine s'est plainte vendredi soir auprès de la police d'une bruyante querelle entre le bouillant Johnson et sa compagne Carrie Symonds qui a fait les délices de la presse britannique. Boris Johnson est en instance de divorce avec sa seconde épouse.

"L'interlocutrice s'est inquiétée pour la femme", a déclaré la police dans un communiqué. "La police s'est rendue sur place, a parlé à tous les occupants à cette adresse, qui étaient tous en bonne santé." Aucune suite n'a été donnée à l'incident.

Le Guardian, le premier à avoir fait état de l'incident vendredi soir, ayant obtenu un enregistrement audio de la querelle auprès de la voisine, a expliqué que cette dernière avait entendu des cris de femmes et des claquements. Symonds a lancé à son compagnon "lâche-moi" et "sors de l'appartement" et l'accuse d'avoir renversé du vin rouge sur son canapé.

Personnage au comportement réputé erratique, Boris Johnson est le favori du duel qui l'oppose au ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt pour succéder à Theresa May.

Les deux hommes, choisis par les élus conservateurs, seront départagés par les 160.000 adhérents du Parti tory, dont le résultat du vote en ligne sera connu dans la semaine du 22 juillet. (Alistair Smout Jean-Stéphane Brosse pour le service français)