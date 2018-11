GB/Brexit: Le moral des entreprises au plus bas

Les projets d'investissements et d'embauches sont au point mort tant dans l'industrie que les services, détaille le cabinet d'études, qui publie chaque mois des indices des directeurs d'achat (PMI) très suivis sur les marchés financiers.

Les entreprises citent clairement l'incertitude politique comme étant le premier facteur qui pèse sur leur confiance, montre l'enquête réalisée durant la deuxième quinzaine d'octobre.

Le solde net de firmes qui prévoient une hausse de leur activité sur les 12 prochains mois est tombé à 32% contre 39% dans la précédente enquête, soit le niveau le plus bas depuis la création de ce baromètre en 2009.

"Les réponses des participants à l'enquête montrent clairement que les inquiétudes liées au Brexit ont pesé lourdement sur les investissements des entreprises et leurs projets d'embauches", a déclaré Tim Moore, économiste chez IHS Markit. "Une partie du ralentissement des investissements peut être attribuée à la situation de la croissance mondiale mais le chiffre britannique est bien plus bas que ce qui se voit ailleurs en Europe et dans les économies avancées."

La Première ministre britannique Theresa May a publié la semaine dernière un projet d'accord avec l'Union européenne qui a mécontenté les eurosceptiques de son parti, mettant en péril sa position à la tête du gouvernement et faisant décrocher la livre sterling à moins de cinq mois de la date prévue pour le Brexit.

(Andy Bruce, Véronique Tison pour le service français, édité par Blandine Hénault)