GB/Budget-Le ministre des Finances écourte un voyage aux USA

par Elizabeth Piper et William James

LONDRES, 14 octobre (Reuters) - Le ministre des Finances britannique, Kwasi Kwarteng, a écourté son voyage à Washington et est rentré vendredi à Londres, où la pression s'accentue pour que le gouvernement revoit son projet de baisses d'impôts massives, à l'origine de turbulences sur les marchés financiers.

La livre sterling et les emprunts d'Etat britannique se sont redressés jeudi après des informations de presse selon lesquelles le cabinet de Liz Truss pourrait renoncer à une partie des mesures annoncées fin septembre.

Si les rendements des emprunts d'Etat, qui avaient atteint des sommets ces dernières semaines, poursuivaient leur reflux vendredi matin, la livre cédait de nouveau du terrain face au dollar.

Des sources ont déclaré à Reuters que Kwasi Kwarteng avait quitté une réunion avec d'autres ministres des Finances à Washington pour rejoindre ses collègues qui se penchent sur l'équilibre du projet budgétaire, qui prévoit quelque 43 milliards de livres (50 milliards d'euros) d'allègements fiscaux non financés.

Liz Truss et Kwasi Kwarteng sont désormais soumis à une pression énorme pour faire marche arrière. Les sondages montrent que leur soutien s'est effondré et certains parlementaires évoquent ouvertement l'hypothèse d'un remaniement, 37 jours seulement après leur entrée en fonction.

Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé qu'il avancerait au 31 octobre la présentation détaillée de ses projets budgétaires et fiscaux, censés doper la croissance économique mais qui font pour l'instant surtout craindre une forte dégradation des finances publiques.

Greg Hands, ministre d'État au Commerce international, a suggéré qu'il fallait "attendre et voir" ce que contiendront ces annonces.

Mel Stride, le président de l'influente commission parlementaire du Trésor, qui avait soutenu Rishi Sunak contre Liz Truss pour la succession de Boris Johnson à Downing Street, s'est opposé à cette suggestion.

"Je pense que nous avons atteint un point où nous avons besoin d'envoyer un signal très fort et significatif au marché disant que la crédibilité budgétaire est maintenant fermement de retour. Et je pense que cela veut dire qu'il faut agir dès maintenant", a-t-il déclaré sur une chaîne de radio de la BBC. (Rédigé par Kate Holton, avec la participation de Sarah Young et Muvija M ; version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer et Marc Angrand)