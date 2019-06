GB/Conservateurs-Johnson consolide son avance

(Actualisé avec précision)

LONDRES, 19 juin (Reuters) - Boris Johnson, ancien maire de Londres et ancien ministre britannique des Affaires étrangères, a consolidé son avance mercredi dans la course à la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur, obtenant 17 voix de plus que lors du scrutin organisé la veille.

Avec 143 voix sur 313, ce farouche partisan du Brexit devance l'actuel chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt (54 voix), le ministre de l'Environnement, Michael Gove (51 voix) et Sajid Javid, ministre de l'Intérieur (38 voix).

Arrivé en cinquième et dernière position avec 27 suffrages, Rory Stewart a été éliminé.

Deux nouveaux tours de scrutin seront organisés jeudi afin de déterminer les deux finalistes. Ces deux derniers candidats encore en lice seront ensuite départagés par un vote postal des 160.000 adhérents du parti et dont le résultat sera annoncé la semaine du 22 juillet. Le nouveau chef du Parti conservateur succédera alors à May à la tête du gouvernement britannique.

"Notre élan s'amplifie", a commenté un proche de Boris Johnson, favori des sondages et des bookmakers. (Elizabeth Piper, Nicolas Delame pour le service français)