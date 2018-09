GB-Corbyn préfère des élections à l'idée d'un 2e référendum

(Actualisé avec Corbyn)

LIVERPOOL, Angleterre, 23 septembre (Reuters) - Le Royaume-Uni est sans doute proche d'élections législatives anticipées, a déclaré dimanche le chef de file du Labour, Jeremy Corbyn, qui dit préférer une telle option à celle d'un nouveau référendum sur le Brexit.

"Notre préférence va vers des élections législatives, après lesquelles nous pourrons négocier notre relation future avec l'Europe, mais voyons ce qui va sortir de ce congrès", a-t-il dit à la BBC télévision, en marge du congrès de sa formation qui se tient à Liverpool.

Corbyn a déclaré que si le Labour négociait avec Bruxelles, il demanderait un accord commercial assorti d'une union douanière avec l'UE, de sorte qu'il n'y ait pas besoin d'y avoir une frontière "dure" avec l'Irlande, l'un des points d'accroc actuels aux négociations entre l'Union européenne et les Britanniques.

Avant que Corbyn s'exprime, le numéro deux du Labour, Tom Watson, avait estimé que le gouvernement de la Première ministre conservatrice Theresa May était au bord de l'effondrement et qu'il pourrait bien y avoir prochainement des élections législatives anticipées.

Et selon le Sunday Times, les services de Theresa May travaillent actuellement à l'organisation d'élections anticipées au mois de novembre pour tenter de sauver un accord sur le Brexit et sa place de chef du gouvernement.

Rebecca Long-Bailey, porte-parole du Parti travailliste chargé des Entreprises, a déclaré que sa formation souhaitait la tenue d'élections anticipées si Theresa May n'obtenait pas le soutien du parlement à son plan sur le Brexit.

La direction du Labour n'est pas favorable à la tenue d'un référendum sur l'accord de Brexit mais, a dit Rebecca Long-Bailey, elle respectera toute décision des militants, lors du congrès du Parti travailliste qui se tient ce week-end à Liverpool, irait dans le sens d'une telle idée.

"Notre position, c'est que nous souhaitons des élections législatives si Theresa May n'obtient pas le soutien du parlement, voire de son propre parti, à tout accord", a dit la porte-parole à la chaîne Sky News.

"Bien que ce ne soit pas notre position, si les membres (du parti) concluent lors du congrès qu'ils sont favorables à la tenue d'un deuxième référendum, nous respecterons évidemment leur opinion".

(Elizabeth Piper; Eric Faye pour le service français)