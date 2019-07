GB-Débat télévisé entre Johnson et Hunt centré sur le Brexit

(.)

MANCHESTER, Angleterre, 10 juillet (Reuters) - Boris Johnson et Jeremy Hunt, derniers prétendants à la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britanniques, se sont évertués mardi lors d'un débat télévisé à prouver qu'ils étaient chacun le plus à même de gérer le dossier du Brexit.

L'impasse politique à Londres autour de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a poussé Theresa May à jeter l'éponge fin mai, après trois échecs devant la Chambre des communes pour faire ratifier l'accord de Brexit négocié avec Bruxelles.

Initialement prévu le 29 mars dernier, le Brexit a été repoussé à deux reprises et est désormais programmé au 31 octobre prochain. Il a été demandé mardi à Johnson et Hunt de démontrer qu'ils parviendraient à acter le divorce avec l'UE à cette date et comment ils protégeraient les entreprises britanniques en cas de "no deal".

"Il est très, très important de ne pas envisager de circonstances qui empêcheraient notre sortie de l'UE au 31 octobre", a déclaré Johnson, disant douter de la volonté réelle de Hunt de respecter cette date.

L'ancien maire de Londres a refusé de dire s'il quitterait, le cas échéant, ses fonctions de Premier ministre si le Royaume-Uni venait à demeurer dans l'UE au-delà du 31 octobre. "Je ne veux pas donner à l'UE la perspective de pouvoir favoriser ma démission en refusant de convenir d'un accord", a-t-il répondu.

Hunt a réagi en accusant son prédécesseur au Foreign Office de refuser de donner des réponses directes et de fonder l'hypothèse d'un nouvel accord avec l'UE simplement sur la base de l'optimisme.

"Comme Boris ne répond jamais aux questions, nous ne savons absolument pas à quoi ressemblerait son mandat de Premier ministre", a dit l'actuel chef de la diplomatique britannique, donné nettement derrière son rival dans les sondages.

Selon une enquête d'opinion YouGov pour The Times en fin de semaine dernière, Johnson est crédité de 74% des intentions de vote des membres du Parti conservateur, contre 26% pour Hunt.

Les adhérents des Tories ont jusqu'au 22 juillet pour se prononcer sur l'identité du successeur de May, qui sera connue le lendemain. (Elizabeth Piper, avec Kate Holton et William James; Jean Terzian pour le service français)