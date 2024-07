La nouvelle compagnie d'électricité britannique GB Energy, soutenue par l'État, travaillera avec Crown Estate pour stimuler l'investissement dans des projets d'énergie propre et contribuer à leur développement, a déclaré le gouvernement jeudi.

Selon les termes de l'accord, Crown Estate créera une nouvelle division pour travailler avec GB Energy et, pour la première fois, participera au développement de nouveaux parcs éoliens en mer, qui, selon le gouvernement, pourraient attirer entre 30 et 60 milliards de livres (77,48 milliards de dollars) d'investissements privés.

Le Crown Estate estime que ce partenariat permettra de développer de 20 à 30 gigawatts de nouvelles éoliennes en mer d'ici à 2030, soit suffisamment d'énergie pour alimenter l'équivalent de près de 20 millions de foyers.

L'accord conclu avec Crown Estate se traduira par davantage d'investissements, une énergie plus propre... et constitue une déclaration d'intention selon laquelle il s'agira d'une institution permanente et transformatrice pour notre pays", a déclaré Ed Miliband, ministre de la sécurité énergétique et de l'objectif "zéro énergie", dans un communiqué.

Le nouveau gouvernement travailliste s'est fixé pour objectif de décarboniser le secteur de l'électricité d'ici à 2030, ce qui nécessitera une augmentation considérable et rapide des capacités de production d'énergie renouvelable, comme l'énergie éolienne et solaire.

Jeudi, le gouvernement présentera un projet de loi visant à permettre la création de GB Energy, qui sera son principal outil pour stimuler l'investissement dans l'énergie, avec un financement de 8,3 milliards de livres (10,73 milliards de dollars).

Le Crown Estate, qui comprend des étendues de terre et la plupart des fonds marins britanniques, est une entreprise commerciale indépendante dont les bénéfices sont reversés au Trésor.

Il a mis aux enchères des baux pour des fonds marins destinés à accueillir des projets d'éoliennes offshore, mais n'a jamais été impliqué dans leur développement.

Les bénéfices du Crown Estate servent également de référence pour le niveau de financement public de la famille royale, actuellement fixé à 12 %.

La Grande-Bretagne est déjà le deuxième marché mondial de l'éolien en mer en termes de capacité, après la Chine, mais le secteur a été touché par la flambée des coûts due à une forte inflation et par des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement.

La semaine dernière, le gouvernement a proposé de modifier les règles afin de permettre au Crown Estate d'emprunter de l'argent pour investir, ce qui, selon le Crown Estate, lui donnerait une plus grande flexibilité dans la manière dont il soutient les projets d'énergie renouvelable.

Mercredi, le Crown Estate a annoncé un bénéfice record grâce aux revenus tirés des baux des fonds marins pour l'éolien en mer.

(1 $ = 0,7744 livre)