GB-Farage passe son tour aux élections du 12 décembre

LONDRES, 3 novembre (Reuters) - Nigel Farage, chef de file du Parti du Brexit, a annoncé dimanche qu'il ne briguerait pas personnellement de siège lors des élections anticipées du 12 décembre au Royaume-Uni afin de faire campagne sur tout le territoire contre l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par Boris Johnson.

"Je me suis longuement demandé comment je pouvais servir au mieux la cause du Brexit", a-t-il justifié lors d'une interview à la BBC. "Est-ce que je cherche à obtenir un siège au Parlement ou est-ce que je suis plus utile en parcourant le Royaume-Uni d'un bout à l'autre et en soutenant nos 600 candidats ?"

"J'ai estimé que cette dernière option était la meilleure", a-t-il poursuivi.

Partisan de longue date d'une rupture sèche avec l'UE, Nigel Farage a exhorté, sans succès, le Premier ministre Boris Johnson à renoncer à l'accord sur le Brexit que celui-ci a conclu le mois dernier avec les Vingt-Sept.

Le Parti du Brexit, crédité de 12% des intentions de vote dans un sondage ORB publié dimanche par le Sunday Telegraph , pourrait jouer les trouble-fête pour les conservateurs de Boris Johnson, donnés en tête à ce stade. (Paul Sandle, version française Simon Carraud)