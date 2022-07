GB-Frost apporte son soutien à Truss pour la succession de Johnson

15 juillet (Reuters) - La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a reçu le soutien du négociateur pour le Brexit, David Frost, et de la députée Suella Braverman dans la course à la succession de Boris Johnson à la tête du Parti conservateur et du gouvernement.

Dans une tribune publiée par The Telegraph, David Frost a déclaré que Liz Truss "a les bonnes idées et l'énergie pour les réaliser. Elle mérite d'être notre prochaine Première ministre pour faire avancer notre pays et je la soutiendrai".

Suella Braverman, qui faisait partie des huit candidats officiels avant d'être éliminée au premier tour du scrutin organisé par les conservateurs, a aussi apporté son soutien à la cheffe de la diplomatie britannique, a rapporté The Times.

En tête du premier tour du vote, l'ancien ministre des Finances, Rishi Sunak, dispose lui de l'appui de l'ancien adjoint de Boris Johnson, Dominic Raab, et du ministre des Transports, Grant Shapps. (Reportage Maria Ponnezhath à Bangalore; version française Jean Terzian)