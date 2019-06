GB-Hunt promet de réconcilier les conservateurs sur le Brexit

LONDRES, 25 juin (Reuters) - Le ministre britannique des Affaires étrangères Jeremy Hunt, candidat opposé à Boris Johnson pour succéder à la Première ministre Theresa May, a estimé mardi qu'il était en mesure de transcender les clivages et de réconcilier les membres du Parti conservateur divisés par le Brexit.

"Je pense qu'il y a un accord qui peut réunir toutes les familles du Parti conservateur et nos amis du DUP" (le Parti unioniste démocrate), a déclaré Hunt à la BBC.

Les conservateurs ont besoin du soutien des unionistes irlandais pour disposer de la majorité absolue à la Chambre des communes.

"Mais cela doit être un accord différent de celui de Theresa May", a-t-il dt. "Nous ne pouvons pas présenter un accord à Bruxelles sans avoir la certitude absolue qu'il sera approuvé par le parlement britannique", a-t-il expliqué.

Le nom du nouveau Premier ministre britannique - Boris Johnson ou Jeremy Hunt - sera annoncé le 23 juillet, a fait savoir mardi le Parti conservateur.

D'ici là aura lieu un vote par correspondance auquel sont invités à participer les 160.000 adhérents du Parti conservateur. Le scrutin visant à départager les deux finalistes doit prendre fin le 22 juillet.

Le porte-parole de Theresa May a déclaré s'attendre à ce que la passation de pouvoir entre la Première ministre et son successeur intervienne durant l'après-midi du 24 juillet.

Boris Johnson, qui fait figure de favori pour succéder à Theresa May à la tête du parti conservateur et du pays, a une nouvelle fois promis lundi que le Royaume-Uni quitterait l'Union européenne au plus tard le 31 octobre, avec ou sans accord.

"Je fais la promesse que nous sortirons de l'UE à Halloween le 31 octobre", a déclaré l'ancien ministre des Affaires étrangères dans une interview accordée à la BBC. (Pierre Sérisier pour le service français)