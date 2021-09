GB-Il n'y a pas de pénurie d'essence, "agissez normalement", supplie un ministre

BRIGHTON, Angleterre, 26 septembre (Reuters) - Le ministre britannique des Transports Grant Shapps a appelé dimanche ses compatriotes à se "comporter normalement" pour leurs achats d'essence, assurant qu'il n'y a pas de pénurie de carburant et que le gouvernement fait en sorte de résoudre les problèmes de livraison liés au manque de chauffeurs routiers.

Les images de files interminables de voitures aux stations service, qui s'ajoutent à celles de rayons vides dans certains supermarchés, accentuent la pression sur le gouvernement qui les attribue à la pandémie de COVID-19 plutôt qu'au Brexit.

Face à cette situation et aux craintes pour la période des fêtes de fin d'année, le gouvernement a fait savoir qu'il allait accorder quelque 10.000 visas temporaires pour des travailleurs européens, dont la moitié pour des routiers.

Cette mesure, que les groupes de logistique et de distribution réclament depuis plusieurs mois mais que le gouvernement avait jusque-là refusée car elle va à l'encontre des promesses des partisans du Brexit, sera insuffisante pour débloquer la situation, ont cependant prévenu les professionnels des secteurs concernés.

Selon la fédération britannique du transport routier (RHA), la Grande-Bretagne a besoin de 100.000 routiers supplémentaires pour faire face à la demande.

Faute de pouvoir résoudre rapidement ce problème, le gouvernement a appelé dimanche les Britanniques à ne pas céder à la panique.

"Il y a énormément de carburant, il n'y a pas de pénurie de carburant dans le pays", a déclaré Grant Shapps sur Sky News.

"Il faut donc que les gens se comportent normalement, qu'ils remplissent le réservoir de leur voiture comme ils le feraient en temps normal, et ainsi il n'y aura pas de queues et pas de rupture d'approvisionnement dans les stations services", a assuré le ministre des Transports. (William James et Elizabeth Piper, version française Tangi Salaün)