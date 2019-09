GB/Indicateurs-Contraction de 0,2% du PIB confirmée au T2

LONDRES, 30 septembre (Reuters) - Principaux indicateurs économiques britanniques publiés depuis le début du mois:

* LA CONTRACTION DE 0,2% DU PIB AU T2 CONFIRMÉE

30 septembre - L'économie britannique s'est contractée de 0,2% au deuxième trimestre, a annoncé lundi l'Office national de la statistique (ONS), confirmant une précédente estimation.

Le produit intérieur brut (PIB) a donc diminué de 0,2% sur la période avril-juin après avoir augmenté de 0,6% au premier trimestre, lorsque les entreprises avaient massivement constitué des stocks en prévision de la sortie du pays de l'Union européenne, alors prévue le 29 mars. La date du Brexit a depuis été repoussée au 31 octobre.

En rythme annuel, la croissance de l'économie britannique a nettement ralenti au deuxième trimestre, à 1,3% contre 1,2% en première estimation.

Tableau :

* LES VENTES EN LIGNE PLOMBENT LES CHIFFRES D'AOÛT

19 septembre - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont subi une baisse inattendue en août en raison d'un recul des achats en ligne, contre-coup de l'effet des promotions du mois précédent, montrent les statistiques officielles publiées jeudi.

Ces chiffres ne suggèrent toutefois en rien que la possibilité d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord négocié le 31 octobre ou la dépréciation de la livre pendant l'été ait pesé sur la consommation des ménages, qui reste un important moteur de l'économie britannique.

Les ventes au détail ont baissé de 0,2% par rapport à juillet alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une stabilité. Il s'agit de la première baisse enregistrée depuis trois mois.

Les ventes "hors magasin", une catégorie dominée par les ventes en ligne, ont chuté de 3,2%, leur plus forte baisse depuis août 2015. Elles avaient bondi de 7,6% en juillet avec l'opération promotionnelle "Prime Day" d'Amazon.

Par rapport à août 2018, les ventes au détail globales ont augmenté de 2,7% en août, contre +2,9% attendu; en juillet, leur hausse en rythme annuel était de 3,4%.

Tableau

* L'INFLATION AU PLUS BAS DEPUIS DÉCEMBRE 2016

18 septembre - Les prix à la consommation ont augmenté le mois dernier à leur rythme le plus faible depuis décembre 2016, soit un coup de pouce bienvenu avant le Brexit pour le pouvoir d'achat des ménages britanniques, qui bénéficient déjà de la plus forte croissance des salaires depuis onze ans.

Les prix des biens et services payés par les consommateurs ont augmenté de 1,7% sur un an en août, après une hausse de 2,1% en juillet, a déclaré l'Office national de la statistique (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une progression de 1,9%. D'un mois sur l'autre, le rythme annuel de l'inflation a connu sa plus forte baisse depuis la fin 2014.

Ce ralentissement de l'inflation est principalement dû à une baisse du prix des jeux vidéo et à une hausse moindre que l'an passé du prix des vêtements à la fin des ventes estivales, a déclaré Mike Hardie, statisticien à l'ONS.

Les prix de l'immobilier ont de leur côté enregistré une hausse de seulement 0,7% en termes annuels, leur plus faible progression depuis 2012, la faiblesse du marché londonien se répercutant sur d'autres régions d'Angleterre.

* HAUSSE DES SALAIRES DE 4% MAIS L'EMBAUCHE RALENTIT

10 septembre - Les salaires ont connu cet été leur hausse la plus forte depuis la mi-2008 avec un taux de chômage revenu au plus bas depuis le milieu des années 70.

Mais les embauches ont été inférieures aux attentes et les postes vacants sont au plus bas depuis la fin 2017, signe que l'approche du Brexit rend les entreprises nerveuses.

L'Office national de la statistique a annoncé mardi que la hausse totale des rémunérations, soit primes incluses, a été de 4,0% annuels sur trois mois à fin juillet contre 3,8% sur trois mois à fin juin. Cette hausse dépasse toutes les prévisions d'une enquête Reuters auprès d'économistes.

Hors primes, la hausse des rémunérations est de 3,8%, conforme au consensus Reuters.

Le taux de chômage est revenu à 3,8%, au plus bas depuis les trois mois à fin janvier 1975.

Le nombre de créations d'emplois a été de 31.000, bien inférieur au consensus (53.000).

Tableau:

* CROISSANCE PLUS FORTE QUE PRÉVU EN JUILLET, DE 0,3%

9 septembre - L'économie britannique a affiché une reprise plus forte que prévu en juillet, selon des données publiées lundi par l'Office national de la statistique (ONS) qui devraient apaiser les craintes de voir le pays entrer dans sa première récession depuis la crise financière en raison du Brexit.

Le produit intérieur brut (PIB) est ressorti en hausse de 0,3% pour le seul mois de juillet par rapport au mois précédent, sa plus forte hausse depuis janvier. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une croissance de 0,1%.

La croissance a été tirée par les services mais l'ONS note un ralentissement dans ce secteur depuis le début de 2019.

Même si la plupart des économistes s'attendent à une reprise modeste de la croissance pour le trimestre en cours, une série d'indicateurs a montré que l'activité avait été affectée par la crise du Brexit, notamment en août. Ils évoquent le risque d'une nouvelle contraction du PIB au troisième trimestre, ce qui ferait entrer techniquement le pays en récession.

L'ONS a précisé que le PIB avait stagné sur la période mai-juillet par rapport aux trois mois précédents. Les économistes attendaient en moyenne une contraction de 0,1% sur un an.

Par rapport à juillet 2018, le PIB a augmenté de 1,0%, alors que le consensus qui était à +0,8%.

Tableau du PIB

Tableau de la balance commerciale

Les indicateurs publiés en août