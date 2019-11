GB/Indicateurs-La production industrielle inférieure aux attentes en septembre

LONDRES, 11 novembre (Reuters) - Principaux indicateurs économiques britanniques publiés depuis le début du mois:

* BAISSE DE 0,3% DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN SEPTEMBRE

11 novembre - La production industrielle au Royaume-Uni a subi en septembre une baisse de 0,3%, plus marquée qu'attendu, en raison du recul de l'activité dans le secteur manufacturier, montrent les statistiques publiées lundi.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un recul de 0,2% seulement.

La production manufacturière a baissé de 0,4% par rapport à août alors que le consensus la donnait en repli de 0,3% seulement.

Sur un an, la production industrielle accuse une baisse de 1,4% et la production manufacturière un recul de 1,8%.

Tableau

* LA CROISSANCE A RALENTI À 1,0% SUR UN AN AU T3

11 novembre - La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre pour tomber, en rythme annuel, à son plus bas niveau depuis près de dix ans, le ralentissement économique mondial et les inquiétudes liées au Brexit ayant affecté les investissements des entreprises et le secteur manufacturier.

La croissance annuelle du PIB est ressortie à 1,0% contre 1,3% au deuxième trimestre et 1,1% anticipé par les économistes interrogés par Reuters, a annoncé l'Office national de la statistique (ONS) vendredi.

Il s'agit du chiffre le plus faible depuis le premier trimestre 2010.

* L'INDICE PMI DES SERVICES REMONTE À 50,0 en octobre

5 novembre - L'activité du secteur des services britanniques a stagné en octobre, l'incertitude liée au Brexit se traduisant par la raréfaction des nouveaux contrats, montrent mardi les résultats de l'enquête mensuelle d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI sectoriel est remonté à 50, le niveau séparant contraction et expansion, après 49,5 en septembre, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre de 49,7. Les nouveaux contrats de services ont subi leur plus baisse en six mois, précise l'enquête.

Les PMI de l'industrie manufacturière et de la construction continuant de refléter une contraction de l'activité, l'indice regroupant l'ensemble des secteurs de l'économie, reste sous le seuil de 50 pour le troisième mois consécutif, du jamais vu depuis 2009.

Les chiffres d'octobre sont cohérents avec une contraction de 0,1% du produit intérieur brut (PIB), estime Chris Williamson, économiste d'IHS Markit.

* L'INDICE PMI MANUFACTURIER REMONTE À 49,6

1er novembre - L'activité du secteur manufacturier au Royaume-Uni a continué de se contracter en octobre mais à un rythme moins marqué grâce à un mouvement de restockage des entreprises avant l'échéance du 31 octobre fixée pour le Brexit, finalement reportée, montre vendredi l'enquête mensuelle d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI est remonté à son plus haut niveau depuis avril à 49,6 après 48,3 en septembre, restant cependant sous le seuil de 50 à partir duquel il traduit une croissance de l'activité.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en baisse à 48,1 et l'estimation la plus optimiste le donnait à 49,5.

Les résultats de l'enquête montrent que les nouvelles commandes restent orientées à la baisse dans leur ensemble même si les commandes à l'export affichent leur plus forte croissance depuis décembre.

IHS Markit note aussi que le secteur des biens d'équipement souffre particulièrement du report des projets d'investissement de nombreuses entreprises.

Les indicateurs publiés en octobre