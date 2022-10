LONDRES, 17 octobre (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, fera une déclaration à midi (10h00 GMT), a indiqué lundi une source du cabinet de la Première ministre Liz Truss.

Le Trésor britannique avait déclaré plus tôt dans la matinée que le nouveau chancelier de l'Echiquier allait annoncer lundi des mesures budgétaires et fiscales, deux semaines plus tôt que prévu. (Reportage Kylie MacLellan, version française Kate Entringer)