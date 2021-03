GB-Johnson appelle à la prudence malgré l'assouplissement des restrictions

LONDRES, 29 mars (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a appelé la population anglaise à la prudence alors que plusieurs mesures de confinement sont levées lundi dans le pays, citant la flambée de l'épidémie dans d'autres régions d'Europe et la menace représentée par les nouveaux variants du coronavirus.

A compter de lundi, sont autorisés les rassemblements en extérieur de six personnes ou de deux foyers différents, tandis que les terrains de sport en extérieur pourront être utilisés en respectant des précautions sur les contacts physiques.

La campagne de vaccination en Grande-Bretagne est l'une des plus efficaces au monde, mais des inquiétudes demeurent sur l'approvisionnement en vaccins, les taux d'infection dans des parties d'Europe et l'émergence de variants plus contagieux du virus.

"Nous devons rester prudents", a déclaré Boris Johnson. "En dépit des assouplissements de ce jour, tout le monde doit continuer de s'en tenir aux règles", a-t-il poursuivi, soulignant l'importance de se protéger le visage et de respecter la distanciation sociale. (Costas Pitas; version française Jean Terzian)