GB-Johnson "fier" d'ouvrir la voie à la citoyenneté de résidents de Hong Kong

LONDRES, 29 janvier (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est réjoui vendredi de la mise en place d'un nouveau programme de visa destiné à permettre aux citoyens éligibles de Hong Kong de disposer d'un processus clair en vue d'obtenir la citoyenneté britannique.

Londres a décidé de lancer ce programme l'an dernier suite à l'imposition par la Chine d'une nouvelle loi de sécurité nationale dans l'ancienne colonie britannique.

A compter de dimanche, les résidents hongkongais disposant du statut britannique d'outre-mer ("British National Overseas", BNO) pourront séjourner pendant cinq ans en Grande-Bretagne pour étudier ou travailler. Par la suite, ils pourront effectuer une demande de citoyenneté, qui ne fera l'objet d'aucun quota.

Pékin a dénoncé une violation du droit international et une ingérence dans ses affaires internes, alors que Hong Kong a été rétrocédé à la Chine en 1997.

"Je suis immensément fier que nous ayons ouvert cette nouvelle voie pour que les BNO de Hong Kong vivent, travaillent et s'installent dans notre pays", a déclaré Boris Johnson dans un communiqué.

"En agissant ainsi, nous avons honoré nos liens profonds d'histoire et d'amitié avec le peuple de Hong Kong, et nous avons défendu la liberté et l'autonomie - des valeurs chères à la fois au Royaume-Uni et à Hong Kong", a ajouté le dirigeant britannique.

Le visa, au coût de 250 livres sterling (283 euros environ), pourrait attirer plus de 300.000 personnes et les membres de leurs familles, selon des prévisions du gouvernement britannique, et rapporter jusqu'à 2,9 milliards de livres sterling à l'économie britannique au cours des cinq prochaines années.

Près de 3 millions d'habitants de Hong Kong peuvent prétendre à l'obtention du statut de BNO.

