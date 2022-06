GB-Johnson obtient la confiance du Parlement malgré une vaste rébellion

par Elizabeth Piper et Andrew MacAskill

LONDRES, 6 juin (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a obtenu lundi la confiance du Parlement, surmontant une procédure lancée par des membres de son Parti conservateur après le scandale des fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements liés au COVID-19, mais le nombre de voix contre lui constituent un revers pour son autorité.

L'ancien maire de Londres a recueilli 211 voix contre 148, a fait savoir Graham Brady, le président du Comité 1922 ayant supervisé le vote.

Il devait réunir les voix d'au moins 180 des 359 députés conservateurs pour se maintenir au poste de Premier ministre.

Avec le soutien de 59% des élus conservateurs, Boris Johnson fait toutefois moins bien que celle qui l'a précédé à la tête du gouvernement: Theresa May avait survécu à un vote de confiance du Parlement en 2018 avec 63% des voix.

Boris Johnson, qui avait largement remporté les élections législatives de 2019, est sous pression constante depuis les révélations à rebondissements sur les fêtes alcoolisées auxquelles lui et des membres de son cabinet ont participé à Downing Street et dans sa résidence officielle alors que tout le pays était soumis à un confinement sanitaire strict. (Reportage Elizabeth Piper et Andrew MacAskill, avec David Milliken, William James, Alistair Smout, Farouq Suleiman et Helena Williams; version française Jean Terzian)