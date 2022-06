GB-Johnson remporte un vote de confiance malgré une vaste rébellion

par Elizabeth Piper et Andrew MacAskill

LONDRES, 6 juin (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a obtenu lundi la confiance des députés de son Parti conservateur, surmontant une procédure lancée après le scandale du "Partygate", mais le nombre de voix contre lui constituent un revers pour son autorité et le placent en difficulté.

Boris Johnson, qui avait largement remporté les élections législatives de 2019, est sous pression constante depuis les révélations sur l'organisation de fêtes alcoolisées auxquelles lui et des membres de son cabinet ont participé à Downing Street et dans sa résidence officielle, en dépit des mesures de confinement dans le pays face à l'épidémie de coronavirus.

Avec le soutien de seulement 59% des élus conservateurs, le vote marque un revers pour l'ancien maire de Londres, après des mois de scandales et d'errements qui ont interrogé sur sa capacité à gouverner le pays et ont fait chuter sa popularité dans l'opinion publique.

Expert de la survie politique, Boris Johnson a toutefois décrit le vote comme un "résultat décisif" signifiant "qu'en tant que gouvernement nous pouvons aller de l'avant et nous focaliser sur ce qui préoccupe vraiment les gens".

"Nous pouvons nos concentrer sur ce que nous faisons pour aider les gens face au coût de la vie, pour rendre les rues et les communautés plus sûres en mettant davantage de présence policière", a-t-il dit devant les journalistes, après avoir pendant des semaines tenté d'orienter le débat public loin du "Partygate".

La colère est profonde à l'égard de Boris Johnson, qui a été hué lors d'événements organisés ces derniers jours pour le Jubilé de platine de la reine Elizabeth.

Boris Johnson a recueilli 211 voix contre 148. Il devait obtenir le soutien d'au moins 180 des 359 députés conservateurs pour se maintenir au poste de Premier ministre.

Des députés ont dit considérer ce résultat comme pire qu'attendu pour un chef de gouvernement, alors que Boris Johnson était perçu jadis comme intouchable après avoir porté les conservateurs à une victoire électorale sans précédent en plus de trois décennies.

"Boris Johnson va être soulagé. Mais il va aussi comprendre que la prochaine priorité est de rebâtir la cohésion du parti", a déclaré l'ancien ministre David Jones à Reuters. "Je suis sûr qu'il va être à la hauteur du défi".

Cet optimisme n'est pas partagé par tous. Un député conservateur s'exprimant sous couvert d'anonymat a déclaré que "c'est bien pire que ce que la plupart des gens attendaient", ajoutant qu'il était toutefois trop tôt pour anticiper la suite.

Boris Johnson s'est offert un répit de 12 mois, le délai imposé avant toute autre procédure éventuelle dans les rangs de son parti. Mais celle qui le précédait à Downing Street, Theresa May, a démissionné six mois après avoir remporté en 2018 un vote de confiance avec 63% des voix des députés conservateurs.

Des dizaines de députés conservateurs ont exprimé leur inquiétude à propos du maintien au pouvoir de Boris Johnson, âgé de 57 ans, estimant que celui-ci pourrait perdre son autorité à gouverner le pays, alors que la Grande-Bretagne est menacée par une récession.

Mais des membres de son gouvernement ont fait bloc pour mettre en avant ce qu'ils ont présenté comme des succès: le rapide déploiement des vaccins anti-COVID et la réponse de Londres à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

En amont du vote, Boris Johnson a déclaré à ses pairs conservateurs qu'il allait relancer l'économie et revenir à des politiques conservatrices, comme les baisses d'impôts. (Reportage Elizabeth Piper et Andrew MacAskill, avec David Milliken, William James, Alistair Smout, Farouq Suleiman et Helena Williams; version française Jean Terzian)