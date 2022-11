GB-Kevin Spacey de nouveau inculpé pour agressions sexuelles

LONDRES, 16 novembre (Reuters) - Le parquet national britannique (CPS) a annoncé mercredi avoir autorisé une nouvelle mise en examen de l'acteur américain Kevin Spacey pour des faits d'agression sexuelle sur un homme, commises entre 2001 et 2004.

"Le CPS a également autorisé des poursuites pour avoir poussé une personne à participer à une activité sexuelle non consentie," a précisé Rosemary Ainslie, directrice de la division des crimes spéciaux du CPS, dans un communiqué.

Elle a ajouté que les nouveaux chefs d'accusation, sept en tout, faisaient suite à un examen des preuves recueillies par la police lors de son enquête.

Kevin Spacey, âgé 63 ans, est déjà poursuivi en Grand-Bretagne pour des faits similaires : il a été inculpé pour quatre faits d'agression sexuelle, ainsi que pour avoir poussé une personne à participer à une activité sexuelle avec pénétration non consentie.

L'acteur a plaidé non coupable de ces accusation en juillet.

L'avocat de Kevin Spacey en Grande-Bretagne, Parick Gibbs, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le mois dernier, Kevin Spacey a été jugé par un tribunal de New York non coupable des accusations d'agression sexuelle portées à son encontre par un homme disant avoir été victime de l'acteur américain lorsqu'il avait 14 ans. (Reportage Farouq Suleiman et Sachin Ravikumar, version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)