GB: L'industrie freinée par des fermetures liées au Brexit en avril

Au début de l'année, bon nombre de constructeurs avaient annoncé des fermetures temporaires prévues pour avril, anticipant des perturbations immédiatement après le Brexit, dont la date primitive était le 29 mars.

Le Brexit a été finalement repoussé au 31 octobre mais ce report a été annoncé trop tard pour que les constructeurs puissent changer leurs plans.

L'économie britannique a subi une contraction de 0,4% en avril, supérieur au consensus, après un recul de 0,1% en mars, a annoncé l'Office national de la statistique (ONS) lundi.

Sur les trois mois à fin avril, la croissance a ralenti à 0,3%, un pourcentage inférieur aux attentes, contre 0,5% au premier trimestre 2019. Le taux de croissance annuel a fléchi à 1,3%.

La croissance plus marquée du premier trimestre s'expliquait part une accumulation des stocks avant la date prévue du Brexit à l'origine.

Le secteur manufacturier a subi une contraction de 3,9% en avril, la plus forte depuis juin 2002. La production automobile a chuté de 24% durant le mois, une variation d'une ampleur sans précédent depuis que la statistique existe, soit 1995. La catégorie plus large "matériels de transport" a subi sa contraction la plus vive depuis 1974.

La production industrielle globale a reculé de 2,7% d'un mois sur l'autre, une baisse sans précédent depuis septembre 2012. Sur un an, elle accuse un repli de 1,0%, le plus marqué depuis novembre dernier.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une baisse limitée à 1% pour de la production manufacturière et 0,7% pour la production industrielle.

L'ONS a par ailleurs annoncé que les importations avaient baissé de 14,4% en volume en avril par rapport à mars, leur recul le plus fort depuis que la statistique existe, soit janvier 1998.

Les exportations ont elles baissé de 10,9% en avril par rapport à mars, leur recul le plus prononcé depuis juillet 2006.

La Grande-Bretagne a ainsi dégagé un déficit commercial de 12,113 milliards de livres (13,607 milliards d'euros) en avril contre 15,430 milliards en mars et un consensus le donnant à 12,96 milliards.

(David Milliken et Alistair Smout, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Angrand)