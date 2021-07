GB: La BoE pourrait "bientôt" devoir réduire son soutien, dit Saunders

LONDRES (Reuters) - Michael Saunders, l'un des membres du Comité de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, a déclaré jeudi que la banque centrale britannique pourrait "bientôt" devoir réduire son soutien à l'économie si la reprise restait forte.

"De mon point de vue, si les indicateurs d'activité et d'inflation restent sur leur tendance récente et si les risques à la baisse pour la croissance et l'inflation n'augmentent pas de manière significative (et ces conditions sont importantes), alors il pourrait bientôt devenir approprié de retirer une partie du soutien monétaire actuel", a-t-il dit dans un discours.

