GB-La compagnie P&O Ferries licencie 800 personnes

par William James et Muvija M

LONDRES, 17 mars (Reuters) - La compagnie maritime P&O Ferries, qui assure entre autres la liaison entre la France et le Royaume-Uni, a annoncé jeudi le licenciement de 800 personnes et la suspension de ses traversées ces prochains jours.

P&O, qui emploie près de 4.000 personnes et assure plus de 30.000 traversées par an, a déclaré avoir perdu 100 millions de livres sterling (118 millions d'euros) en un an et considère que son activité n'est plus viable sous sa forme actuelle.

Ces annonces ont provoqué des retards dans le port le plus fréquenté du Royaume-Uni, Douvres, les syndicats ayant exhorté leurs membres à ne pas quitter les navires de la société, en réponse à des articles de presse selon lesquels le personnel licencié serait remplacé par des travailleurs intérimaires.

La compagnie n'a pas souhaité commenter cette information. (Reportage Muvija M et William James; version française Valentine Baldassari, édité par Jean-Michel Bélot)