GB-La contraction du PIB plus forte que prévu au T3, la livre recule

LONDRES, 21 décembre (Reuters) - L'économie britannique s'est contractée au troisième trimestre davantage que prévu en première estimation, montrent les chiffres définitifs publiés jeudi par l'Office national de la statistique (ONS), provoquant une baisse de la livre sterling.

Le produit intérieur de brut (PIB) du Royaume-Uni a affiché sur la période juillet-septembre une contraction de 0,3% contre une baisse de 0,2% annoncée en première estimation.

En rythme annuel, le PIB affiche une croissance de 1,9% contre un gain de 2,4% annoncé précédemment.

Selon l'ONS, ces chiffres placent la Grande-Bretagne au dernier rang des pays du G7 en termes de croissance économique trimestrielle.

Sur les marchés financiers, la livre sterling est tombée jeudi à son plus bas niveau depuis le 15 novembre face à la monnaie unique européenne, à 87,99 pence pour un euro.

Les analystes voient des risques baissiers pour la livre d'ici la fin de l'année, l'économie britannique restant coincée dans un environnement "stagflationniste", marqué par une inflation élevée conjuguée à une croissance faible.

"Nous continuons de croire à la possibilité pour l'EUR/GBP (l'euro face à la livre) d'augmenter avec une possible divergence plus marquée dans les décisions politiques de la Banque centrale européenne( BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) au début de l'an prochain", a déclaré Derek Halpenny, directeur d'études chez MUFG Bank.

La BCE a souligné la semaine dernière, après un relèvement de ses taux de 50 points de base, qu'elle continuerait à resserrer à un rythme régulier le coût du crédit alors que la BoE semble plus proche de la fin de son cycle de resserrement monétaire. (Reportage Andy Bruce et Stefano Rebaudo; version française Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün et Blandine Hénault)