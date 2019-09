GB-La ministre du Travail quitte le gouvernement et le Parti conservateur

LONDRES, 8 septembre (Reuters) - La ministre du Travail et des Retraites, Amber Rudd, a annoncé samedi avoir démissionné du gouvernement et du Parti conservateur, déclarant qu'elle ne pouvait demeurer au sein des Tories après l'exclusion de députés "loyaux" du parti.

Cette démission intervient trois jours après que le frère du Premier ministre Boris Johnson, Jo Johnson, a décidé de quitter son poste de secrétaire d'Etat et dit qu'il rendrait son tablier de député en expliquant ne plus pouvoir concilier loyauté envers son frère et intérêt national.

Mercredi, 21 députés Tories "rebelles" qui ont refusé de soutenir la stratégie de Boris Johnson sur le Brexit, en mêlant leur voix à celles des "anti-No deal" à la Chambre des communes, ont été exclus du Parti conservateur.

Amber Rudd a déclaré sur Twitter avoir démissionné du gouvernement et de sa fonction de "whip" (cheffe de file) des conservateurs à la Chambre des communes.

"Je ne peux pas rester les bras croisés alors que de bons, loyaux et modérés députés conservateurs sont exclus", a-t-elle écrit, indiquant s'être entretenue avec le Premier ministre.

Aux yeux de Rudd, maintenue au portefeuille du Travail par Johnson à son arrivée au pouvoir en juillet et qui a par le passé été ministre de l'Intérieur, l'exclusion des députés a constitué une "atteinte à la décence et la démocratie".

Dans la lettre de démission qu'elle a transmise au Premier ministre, elle dit avoir accepté de rejoindre le gouvernement Johnson "en bonne foi", "en acceptant qu'un 'no deal' devait être sur la table, parce que cela nous permettait d'avoir les meilleures chances de conclure un nouvel accord pour une sortie au 31 octobre".

Cependant, a poursuivi celle qui avait voté en 2016 pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, "je ne crois plus qu'une sortie avec accord soit le principal objectif du gouvernement". (James Davey; Jean Terzian pour le service français)