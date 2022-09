GB-La population priée de ne plus se déplacer pour l'hommage à la reine

par Kate Holton et Michael Holden

LONDRES, 17 septembre (Reuters) - Le gouvernement britannique a demandé samedi à la population de ne pas se déplacer pour rejoindre la file d'attente devant le cercueil de la reine Élisabeth, la durée nécessaire pour y accéder atteignant au moins 24 heures.

Des dizaines de milliers de personnes ont déjà défilé devant le cercueil, faisant la queue pendant des heures dans le froid pour rendre hommage à la reine défunte.

Le ministère de la Culture a déclaré qu'il suspendrait l'accès à la file d'attente si la demande devenait trop importante. "Veuillez ne pas vous déplacer", a-t-il ajouté à 00h00 GMT.

Les funérailles de la reine Elizabeth II, décédée à l'âge de 96 ans le 8 septembre à Balmoral, en Écosse, auront lieu lundi à Londres.

Après avoir reposé pendant 24 heures à Edimbourg, la dépouille de la reine a été transportée par avion mardi soir jusqu'à Londres, où des dizaines de milliers de personnes se sont pressées sur une route habituellement très fréquentée, sous une pluie battante, pour assister au transport du cercueil recouvert du drapeau jusqu'au palais de Buckingham

Vendredi soir, le roi Charles a rejoint ses trois frères et sœurs - la princesse Anne et les princes Andrew et Edward - pour une veillée silencieuse devant le cercueil, tandis que leurs huit enfants, dont William et Harry, participeront à une autre veillée plus tard dans la journée de samedi

Les funérailles nationales de lundi, auxquelles assisteront près de 100 présidents et chefs de gouvernement, dont ceux des États-Unis, de la France, de l'Australie, du Japon, de la Jamaïque et du Canada, seront probablement l'une des plus grandes cérémonies jamais organisées en Grande-Bretagne. (Version française Benjamin Mallet)