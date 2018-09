GB-La présentation du budget avancée au 29 octobre

LONDRES, 26 septembre (Reuters) - Le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, a annoncé mercredi qu'il allait présenter son projet de budget le 29 octobre, plus tôt que d'habitude, alors que le gouvernement se prépare à un sommet européen crucial sur le Brexit au mois de novembre.

"Je montrerai comment notre approche équilibrée fait diminuer la dette tout en soutenant nos services publics qui sont essentiels, et comment nous bâtissons une économie plus forte et plus prospère", a-t-il déclaré dans un tweet.

Le gouvernement conservateur est soumis à de fortes pressions de son camp pour relâcher les cordons de la Bourse, après près de dix ans de réduction des dépenses dans de nombreux services publics.

La Première ministre Theresa May a déjà promis de fortes augmentations budgétaires pour le NHS (National Health Service), le système de santé britannique.

Philip Hammond s'est fixé comme priorité de réduire la dette publique afin de permettre à l'Etat de retrouver une marge de manoeuvre budgétaire en cas de crise économique.

Les ministres des Finances présentent généralement leur cadrage budgétaire de l'automne au mois de novembre.

Les dirigeants de l'Union européenne ont prévu de se retrouver les 17 et 18 novembre pour un sommet extraordinaire au cours duquel ils espèrent pouvoir entériner un accord sur les modalités de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, programmée pour mars 2019. (William Schomberg, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Véronique Tison)