GB-La reine Elizabeth offre ses remerciements alors que débute le Jubilé de platine

par Michael Holden

LONDRES, 2 juin (Reuters) - La reine d'Angleterre Elizabeth II a remercié tous ceux impliqués dans les préparatifs des célébrations de son Jubilé de platine, en amont de quatre journées de faste, fêtes et parades pour marquer le 70e anniversaire de son accession au trône, un record.

Des millions de personnes à travers la Grande-Bretagne et à travers le monde devraient prendre part aux festivités qui débutent jeudi en l'honneur de la monarque âgée de 96 ans.

"Merci à tous ceux qui ont été impliqués pour rassembler communautés, familles, voisins et amis pour marquer mon Jubilé de platine, au Royaume-Uni et à travers le Commonwealth", a dit la reine Elizabeth dans un communiqué.

"Je continue d'être inspirée par la bonne volonté qui m'est montrée, et j'espère que les prochains jours vont être une occasion de tenir compte de tout ce qui a été accompli au cours des 70 dernières années, alors que nous regardons vers l'avenir avec confiance et enthousiasme", a-t-elle ajouté.

Toutefois, en raison de ses soucis de santé récents, il est possible que la participation de la reine Elizabeth aux festivités soit limitée.

Une parade militaire dans le centre de Londres donnera le coup d'envoi des festivités. Pour la première fois, Elizabeth recevra depuis le balcon du Palais de Buckingham le salut des 1.500 soldats et officiers.

Si le Prince Charles, fils et héritier d'Elizabeth, et le Prince William, son petit-fils, seront présents pour mener des cérémonies protocolaires en son nom, l'attention pourrait davantage se porter sur les absents.

Le Prince Andrew ne devrait pas prendre part aux festivités après avoir trouvé en février dernier un accord à l'amiable pour régler un procès aux Etats-Unis pour une accusation d'agression sexuelle.

Le Prince Harry, désormais exilé à Los Angeles avec son épouse Meghan, ne sera pas non plus sur la photo de famille au moment d'assister depuis le balcon de Buckingham au ballet aérien d'appareils de la Royal Air Force.

Parmi les autres événements au programme, un concert organisé samedi soir auquel prendront part notamment le groupe de rock Queen ainsi que les chanteuses américaines Alicia Keys et Diana Ross. Dimanche, sont attendues plus de 16.000 fêtes de rue à travers la Grande-Bretagne. (Reportage Michael Holden et Natalie Thomas; version française Jean Terzian)