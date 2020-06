GB-La statue d'un marchand d'esclaves mise à bas lors d'une manifestation

LONDRES, 8 juin (Reuters) - La statue d'Edward Colston, un marchand d'esclaves britannique du XVIIe siècle, a été mise à bas dimanche lors d'une manifestation contre le racisme à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, sur fond d'appels à ce que les rappels historiques de la vente d'esclaves soient supprimés.

Cette démarche a nourri un débat en Grande-Bretagne entre ceux estimant qu'il s'agissait de vandalisme et ceux disant y voir un moment historique pour attirer l'attention sur le rôle du pays dans le commerce d'esclaves.

Un élu de l'opposition du Labour, Andrew Adonis, a déclaré que la Grande-Bretagne avait trop tardé à retirer les statues de marchands d'esclaves et de "criminels impérials", tandis que l'ancien ministre des Finances du parti conservateur au pouvoir, Sajid Javid, a estimé qu'il s'agissait de dégâts criminels.

"J'ai grandi à Bristol. Je haïs la façon dont Edward Colston a profité du commerce d'esclaves. Mais CELA N'EST PAS OK", a dit Javid dans un communiqué. "Si les Bristoliens veulent retirer un monument, cela doit être fait démocratiquement".

Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent des manifestants du mouvement Black Lives Matter applaudir la mise à bas de la statue, qu'ils ont jetée dans un fleuve, au cours d'une manifestation globalement pacifique à Bristol.

La statue de bronze de Colston, dont la richesse a principalement été bâtie grâce au transport d'environ 80.000 esclaves en provenance d'Afrique et qui fut membre du Parlement, a été érigée en 1895. Elle a été au coeur de tensions par le passé et une pétition demandant son retrait a récemment réuni plus de 11.000 signatures.

"La ville a peint (Edward Colston) sur chaque brique de ses bâtiments. Il est temps que cela change", a déclaré sur Twitter l'acteur britannique Miltos Yerolemou, vu dans la série télévisée 'Game of Thrones'. "Aujourd'hui était un bon jour. Le premier des changements si nécessaires", a-t-il ajouté. (Amber Milne, version française Jean Terzian; Thomson Reuters Foundation est la fondation caritative de Thomson Reuters dédiée à la couverture des sujets humanitaires et liés aux droits des femmes, à la lutte contre la corruption et au changement climatique. http://news.trust.org )