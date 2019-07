GB-Le Parti conservateur annonce le successeur de Theresa May

LONDRES, 23 juillet (Reuters) - Boris Johnson devrait être élu mardi à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britanniques en remplacement de Theresa May, avec pour mission de mener à bien la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne au 31 octobre prochain, comme il en a fait la promesse, avec ou sans accord de divorce.

Quelque 200.000 adhérents du Parti conservateur étaient invités à se prononcer sur l'identité du nouveau chef des Tories et du gouvernement. Boris Johnson et l'actuel secrétaire au Foreign Office, Jeremy Hunt, étaient les derniers prétendants à la succession de May. Le vote a pris fin lundi à 16h00 GMT.

Le vainqueur de ce scrutin interne sera annoncé mardi matin et prendra place à Downing Street mercredi après-midi.

Boris Johnson, ancien ministre des Affaires étrangères qui a quitté ses fonctions l'an dernier pour des désaccords avec le plan de Brexit de Theresa May, est donné largement favori dans les enquêtes d'opinion, qui le créditent de 70% des voix.

L'ancien maire de Londres va hériter d'une crise politique autour de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, initialement programmée en mars dernier et reportée à deux reprises.

Il veut persuader l'UE de renégocier les termes de l'accord de sortie, ce à quoi Bruxelles se refuse, laissant entrevoir un divorce sans accord qui jetterait une ombre sur l'avenir économique du Royaume-Uni.

Johnson ne devrait pas annoncer de nominations importantes au gouvernement avant mercredi, mais plusieurs ministres ont déjà fait part de leur intention de démissionner au moment du départ de May. (Kylie MacLellan; Jean Terzian pour le service français)