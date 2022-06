GB-Le Parti conservateur perd deux sièges aux législatives partielles

LONDRES, 24 juin (Reuters) - Le Parti conservateur du Premier ministre britannique Boris Johnson a subi une défaite vendredi aux élections législatives partielles qui se sont déroulées en Angleterre.

Le parti libéral démocrate a obtenu une majorité dans la circonscription de Tiverton et Honiton, dans le Devon (sud-ouest), et le Labour s'est imposé dans la circonscription de Wakefield, dans le Yorkshire de l'Ouest (nord).

Les électeurs ont profité des scrutins pour montrer leur mécontentement après les scandales impliquant des membres du parti au pouvoir qui ont éclaté ces derniers mois, et pour signifier leur insatisfaction face à la hausse des prix.

"Ce soir, les habitants de Tiverton et Honiton ont parlé pour la Grande-Bretagne. Ils ont envoyé un message fort et sans équivoque: Il est temps pour Boris Johnson de partir, et de partir maintenant", a déclaré Richard Foord, candidat libéral-démocrate, dans son discours prononcé après l'annonce de sa victoire.

Ces élections législatives partielles avaient été organisées après les démissions de deux parlementaires issus des rangs du Parti conservateur, l'un ayant admis avoir regardé une vidéo pornographique en plein débats à la Chambre des communes et l'autre ayant été reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineur.

(Reportage Alistair Smout; version française Camille Raynaud)