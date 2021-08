GB-Le Tower Bridge se bloque pour la deuxième fois en un an

LONDRES, 9 août (Reuters) - Pour la deuxième fois en un an, le célèbre Tower Bridge de Londres est resté bloqué en position haute lundi en raison d'une défaillance technique, entraînant de nombreux embouteillages.

Le Tower Bridge, un pont basculant permettant notamment le passage de la Tamise aux bateaux, s'est bloqué peu avant 14h45 (13h45 GMT), a déclaré une porte-parole de la police de la City de Londres.

"En raison d'un problème technique, le Tower Bridge est actuellement bloqué en position relevée", a déclaré un porte-parole de la City of London Corporation, l'exploitant de l'ouvrage. "Nous travaillons à résoudre le problème le plus rapidement possible", a-t-il ajouté.

Le pont s'était déjà bloqué en août 2020, lorsque des problèmes techniques avaient empêché les deux bras du pont de se rabattre. Il était resté fermé à la circulation pendant plus de 24 heures.

